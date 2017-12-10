Шнуров ответил на упреки Шевчука в стихах

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил лидеру "ДДТ" Юрию Шевчуку на его критику в адрес музыкального коллектива Шнурова. На своей странице в Instagram рокер посвятил Шевчуку целое стихотворение.

— И даже в юности, когда я был патлатым, а не циничным, с рожей пропитой, и не ругался так ужасно матом, уже считал, что ДДТ это отстой, — написал Шнуров.

Словесные баталии начались между двумя известными российскими музыкантами после того, как лидер "ДДТ" на канале "вДудь" заявил, что у "Ленинграда" нет того, что необходимо музыке.

— Мало рока, больше попсы такой. Нет в этом того, что мне необходимо в музыке. В посыле каком-то интеллектуальном. Но, как сказал Николай Бердяев, склонен наш народ к оргиям и хороводам, — рассказал Юрий Шевчук.