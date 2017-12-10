Милош Земан обвинил Евросоюз в трусливой поддержке палестинских террористов

Президент Чехии Милош Земан считает, что Европейский союз проявляет трусливость, не поддерживая решение американского лидера Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

— Трусливый Евросоюз делает всё, чтобы пропалестинские террористические движения преобладали над движением произраильским, к которому отношусь я, — приводят местные СМИ его слова на конференции движения "Свобода и прямая демократия".

Земан пояснил своё заявление тем, что ЕС осенью предоставил трибуну для выступления активистке Народного фронта освобождения Палестины Лейле Халед. Эта организация признана террористической в Евросоюзе.

Ранее Земан сам открыто поддержал решение Трампа по поводу Иерусалима.