Украинцы проголосовали за возвращение власти Януковича

В эфире украинского телеканала NewsOne 92 процента зрителей проголосовали за то, чтобы страной руководил бывший президент Виктор Янукович. Об этом сообщает портал "Политнавигатор".

Людям было представлено два варианта ответов на один вопрос: "За кого бы вы проголосовали — за прошлую преступную власть или нынешнюю?" В итоге из 46 686 человек только восемь процентов высказались в поддержку действующего главы государства Петра Порошенко.

Напомним, Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После государственного переворота в стране он перебрался в Россию. На родине Януковичу приписывают такие обвинения, как государственная измена и захват власти.