Выставленную на аукцион деревню в Германии продали за 140 тысяч евро

Небольшой населённый пункт Алвин, расположенный вблизи столицы Германии, продали на аукционе за 140 тысяч евро. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
В поселении, окружённом лесом, проживает всего 15 человек. Площадь деревушки составляет 16 тысяч квадратных метров. Кроме того анонимному владельцу Алвина достались 12 зданий и гаражи.
— Многие покупатели интересовались лотом. В том числе из-за границы, — рассказал глава аукционного дома Кархаузен Маттиас Кнак.
Первоначальная стоимость лота составляла 125 тысяч евро. В поселении нет магазинов. В прошлом Алвин принадлежал ГДР, здесь жили сотрудники углеперерабатывающего завода. Однако после падения Берлинской стены завод закрылся.
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