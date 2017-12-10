"Опять голая!" Волочкова получила шквал критики за очередное откровенное фото

Её поклонники не оценили то, что она была якобы запечатлена обнажённой, а тело прикрывали лишь два букета цветов.

Балерина Анастасия Волочкова была раскритикована своими поклонниками за то, что опубликовала в Instagram довольно откровенный снимок.

Пользователи в своих комментариях в адрес Волочковой писали комплименты вперемешку со словами критики.

"Настя, хватит уже с ума сходить", "Опять голая, да что же это такое", "Вы были прекрасной балериной. К вам некоторые стремились, и в вашем возрасте вряд ли кто-то похвастается растяжкой. Но, Настя, зачем вы себя так губите?"—писали они.

Всего снимок балерины залайкали почти 14 тысяч пользователей, которые оставили под фото несколько сотен комментариев.

Напомним, Волочковой не впервой попадать в эпицентр внимания после публикации фото. В начале ноября случилась утечка в Сеть интимных снимков с ней. После этого, по данным сервиса "Яндекс. Вордстат", за месяц пользователи отправили 2,2 млн запросов "Волочкова", то есть популярность балерины возросла в 10 раз.