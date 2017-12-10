"Опять голая!" Волочкова получила шквал критики за очередное откровенное фото

Балерина Анастасия Волочкова была раскритикована своими поклонниками за то, что опубликовала в Instagram довольно откровенный снимок.
Утро у меня наступает тогда, когда мне этого хочется! И я вам всем этого желаю! И каждый день нашей жизни должен с радости начинаться! Вот теперь не знаю, что мне романтичнее.. Белые розы, или ромашки! А вы как считаете?.. А вы умеете жить красиво?! И совершать красивые поступки?! #анастасияволочкова #волочкова #дом #радость #красота #белыерозы #ромашки #volochkova #ballet #russia #best #look #love #beautiful #me #enjoy
Пользователи в своих комментариях в адрес Волочковой писали комплименты вперемешку со словами критики.
"Настя, хватит уже с ума сходить", "Опять голая, да что же это такое", "Вы были прекрасной балериной. К вам некоторые стремились, и в вашем возрасте вряд ли кто-то похвастается растяжкой. Но, Настя, зачем вы себя так губите?"—писали они.
Всего снимок балерины залайкали почти 14 тысяч пользователей, которые оставили под фото несколько сотен комментариев.
Напомним, Волочковой не впервой попадать в эпицентр внимания после публикации фото. В начале ноября случилась утечка в Сеть интимных снимков с ней. После этого, по данным сервиса "Яндекс. Вордстат", за месяц пользователи отправили 2,2 млн запросов "Волочкова", то есть популярность балерины возросла в 10 раз.
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