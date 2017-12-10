Северная Корея объявила себя бастионом прав человека

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Северная Корея объявила себя бастионом прав человека

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Фото: © KCNA/via REUTERS

Институт прав человека Академии общественных наук КНДР провозгласил страну бастионом прав человека. Такое заявление они опубликовали в отчёте, представленном агентством Рёнхап.

— Северная Корея — это страна, где подлинные права человека надёжно защищены и которая применяет их на практике, — заявили академики.

Вместе с этим КНДР негативно отозвалась о США, заявив, что они считают себя судьями других людей. Специалисты института обвинили Вашингтон за попытку легализовать нарушения гражданских прав в собственной стране.

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