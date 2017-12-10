Всё золото чемпионата Европы по ММА оказалось у России

Первые места граждане РФ взяли в восьми категориях в боях с представителями более 10 других стран.

Российские бойцы взяли золото в каждой весовой категории на чемпионате Европы по смешанным единоборствам (ММА) в Дрездене, который проходил 8–9 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Магомедрасул Шейхмагомедов стал первым в весе до 56,7 кг, Шарапудин Магомедов стал лучшим в категории до 61,2 кг. Также самые высокие награды взяли Наби Ашурлаев (до 65,8 кг), Ислам Омаров (до 70,3 кг), Камал Магомедов (до 77,1 кг), Магомед Умалатов (до 84 кг), Гаджимурад Баширов (до 93 кг) и Ризван Куниев (свыше 93 кг).

Всё это они получили в боях с представителями более десяти других стран, среди которых Украина, Молдавия, Греция, Швейцария и другие.