В Якутии объвлен траур по погибшим в ДТП

В Якутии объявили 11 декабря днем траура по жертвам аварии на федеральной трассе "Колыма". Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Егор Борисов, говорится на официальном информационном портале Якутии.

— Очень тяжело на сердце от случившегося. Для всех якутян это большая трагедия, невосполнимая утрата. Вся республика скорбит вместе с вами. Мы не оставим вас наедине с бедой, — заявил Борисов.

В день траура во всей Республике будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия и приостановится показ некоторых телепрограмм.

Напомним, трагедия произошла седьмого декабря на 39-м километре трассы "Колыма". Жертвами аварии стали девять человек, в том числе и двухлетний ребенок. По предварительным данным, УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и загорелся.