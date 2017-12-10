Лига арабских государств потребовала отмены решения Трампа по Иерусалиму

По мнению глав МИД стран – участниц ЛАГ, оно противоречит международному праву, в том числе решениям Совбеза ООН.

Лига арабских государств потребовала, чтобы президент США Дональд Трамп отказался от своего решения признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом говорится в заявлении, принятом в Каире по итогам заседания Совета глав МИД панарабской организации.

— Совет потребовал от США отменить решение по Иерусалиму и вместе с международным сообществом принудить Израиль выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий, — говорится в заявлении лиги.

Страны — участницы ЛАГ считают, что решение США "является ничтожным", так как идёт вразрез с международным правом, в том числе с резолюциями Совета Безопасности ООН.

— У этого решения нет никаких законных последствий, оно лишь подрывает усилия по достижению мира, усиливает напряжённость, порождает ещё больше гнева и грозит погружением всего Ближнего Востока в пропасть насилия, беспорядков, кровопролития и нестабильности, — говорится в заявлении Лиги арабских государств.

Напомним, Трамп принял 6 декабря решение о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. На него сразу обрушилась критика. Своё беспокойство в том числе выразили Москва и Евросоюз.