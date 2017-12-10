Создан невидимый для Windows компьютерный вирус

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Создан невидимый для Windows компьютерный вирус

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Дело в том, что он не сохраняется на диске, а "живёт" в оперативной памяти машины.

Программисты компании enSilo на конференции Black Hat Europe 2017 рассказали о новой методике взлома Windows под названием Process Doppelganging. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Для бесследного заражения компьютера вирусом этот метод использует механизмы NTFS — стандартной файловой системы для Windows. Но при этом тестирование показало: Process Doppelganging с лёгкостью обходит все антивирусные "ловушки". Код не сохраняется на диске, а постоянно находится в оперативной памяти.

Впрочем, по заверениям программистов, использовать новый метод невозможно, если вы не знаете досконально внутренние механизмы AVs сканеров.

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