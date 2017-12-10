Сегодня состоится мировая премьера восьмого эпизода "Звёздных войн"

На российских экранах кинотеатров "Звёздные войны: Последние джедаи" появятся 14 декабря.

Сегодня в США состоится мировая премьера фильма "Звёздные войны: Последние джедаи". Новый фильм станет восьмой частью главной сюжетной ветки знаменитой саги о противостоянии светлой и тёмной стороны силы, а также девятым в общем числе полнометражных фильмов серии.

Прямую трансляцию с красной ковровой дорожки ведёт официальный аккаунт Star Wars в "Твиттере". На премьеру уже прибыли исполнители главных ролей фильма: актёры Дейзи Ридли, Марк Хэммил, Донал Глисон, а также режиссёр восьмого эпизода Райан Джонсон.

The red carpet premiere of Star Wars: #TheLastJedi has begun! Check out photos from the red carpet https://t.co/Jug0nVNy0G pic.twitter.com/9M3Ust7iRz — Variety (@Variety) 10 декабря 2017 г.

На премьере также не обошлось и без главных любимцев всех фанатов истории о далёкой-далёкой галактике — роботов R2D2 и C3PO.

R2-D2 and C-3PO make their way down the Star Wars: #TheLastJedi red carpet! pic.twitter.com/krp5oODyqO — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) 10 декабря 2017 г.

Напомним, российская премьера "Последних джедаев" состоится 14 декабря. Выход финального трейлера состоялся 10 октября. Восьмой эпизод стал последним фильмом, в котором снялась исполнительница роли принцессы Леи актриса Кэри Фишер.