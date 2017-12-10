Сегодня состоится мировая премьера восьмого эпизода "Звёздных войн"

Сегодня в США состоится мировая премьера фильма "Звёздные войны: Последние джедаи". Новый фильм станет восьмой частью главной сюжетной ветки знаменитой саги о противостоянии светлой и тёмной стороны силы, а также девятым в общем числе полнометражных фильмов серии.
10 декабря 2017 г.
Прямую трансляцию с красной ковровой дорожки ведёт официальный аккаунт Star Wars в "Твиттере". На премьеру уже прибыли исполнители главных ролей фильма: актёры Дейзи Ридли, Марк Хэммил, Донал Глисон, а также режиссёр восьмого эпизода Райан Джонсон.
The red carpet premiere of Star Wars: #TheLastJedi has begun! Check out photos from the red carpet https://t.co/Jug0nVNy0G pic.twitter.com/9M3Ust7iRz— Variety (@Variety) 10 декабря 2017 г.
The director of #TheLastJedi, and the architect of where the galaxy goes next, @RianJohnson. pic.twitter.com/H3jKVOyUjX— Star Wars (@starwars) 10 декабря 2017 г.
На премьере также не обошлось и без главных любимцев всех фанатов истории о далёкой-далёкой галактике — роботов R2D2 и C3PO.
R2-D2 and C-3PO make their way down the Star Wars: #TheLastJedi red carpet! pic.twitter.com/krp5oODyqO— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) 10 декабря 2017 г.
Напомним, российская премьера "Последних джедаев" состоится 14 декабря. Выход финального трейлера состоялся 10 октября. Восьмой эпизод стал последним фильмом, в котором снялась исполнительница роли принцессы Леи актриса Кэри Фишер.
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