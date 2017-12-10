Миллиардер предсказал, что биткоин подорожает в 20 раз и заменит золото

Один из двух братьев-близнецов, ставших первыми миллиардерами благодаря биткоинам, уверен, что золото в скором времени уступит криптовалюте. Как передаёт агентство Bloomberg, Кэмерон Уинклвосс пророчит двадцатикратный рост курса цифровых денег.

— Мы думаем, что биткоин заменит золото. Полагаем, что нынешний рост курса криптовалюты — это только начало, — заявил Уинклвосс.

Напомним, стоимость самой популярной в мире криптовалюты снова увеличилась. Теперь стоимость биткоина в России превышает один миллион рублей.