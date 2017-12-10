В Калифорнии шесть пожаров уничтожили более одной тысячи домов и построек

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В Калифорнии шесть пожаров уничтожили более одной тысячи домов и построек

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Фото: ©REUTERS/Gene Blevins

Число спасателей, участвующих в борьбе с огненной стихией, за сутки возросло с 5,7 до 8,5 тысячи человек.

На территории американского штата Калифорния из-за шести крупных и опасных пожаров было уничтожено более одной тысячи построек. Об этом сообщает Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии.

По обобщённым данным, они охватывают более 585,3 квадратных километров. Всего пламя уничтожило 1010 домов и построек, огонь может охватить ещё 25 тысяч объектов. Также отмечается, что из-за стихийного бедствия 90 тысяч человек покинули свои дома, а ранее были эвакуированы 212 тысяч жителей штата.

Причём ситуацию на юге Калифорнии осложняет сильный сухой ветер, который приводит к возникновению новых очагов возгораний. Поэтому, как сообщили в ведомстве, количество ведущих борьбу с огнём пожарных за сутки выросло с 5,7 до 8,5 тысячи человек.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации. Также официально первой жертвой масштабных пожаров в Калифорнии назвали 70-летнюю пенсионерку, которая попала в аварию во время эвакуации.

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