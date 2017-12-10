Россияне перед Новым годом стали жаловаться на дорогие продукты

ФАС при этом не видит причины для проведения проверок и объясняет ситуацию соотношением спроса и предложения.

Федеральная антимонопольная служба перед Новым годом стала получать жалобы граждан о том, что в преддверии праздника продавцы стали завышать цены на продукты. Однако в ведомстве не видят в происходящем поводя для проверки.

— … цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков, — приводит РИА "Новости" комментарий регулятора.

Там подчеркнули, что на данный момент не видят причин для проведения проверок.

Ранее Росстат подсчитал, во сколько россиянам в среднем обойдётся накрытие новогоднего стола. Выяснилось, что он подорожал на 300 рублей по сравнению с прошлым годом и будет стоить 6,1 тысячи рублей.