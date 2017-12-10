Победитель "Евровидения-2017" получил донорское сердце

Певец выступал на Украине в особых условиях, так как не мог даже подняться на сцену.

Представитель Португалии Салвадор Собрал, победивший в этом году на "Евровидении", перенёс операцию, в ходе которой ему было пересажено сердце. Об этом сообщает The Telegraph.

Операция была проведена в Лиссабоне 8 декабря. Сейчас 27-летний певец проходит восстановление. По словам медиков, всё прошло хорошо, и теперь его ждёт долгая реабилитация.

Салвадор Собрал одержал победу на Украине, исполнив песню Amar pelos dois ("Любить за двоих"). Уже тогда он не смог выступить на основной сцене, а вместо этого пел в специальном отсеке, будучи не в силах подняться наверх.

Молодой человек был госпитализирован в сентябре.