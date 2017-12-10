Принцы Уильям и Гарри выбрали скульптора, который создаст статую Принцессы Дианы

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Принцы Уильям и Гарри выбрали скульптора, который создаст статую Принцессы Дианы

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Британские принцы Уильям и Гарри определились с мастером, который займется созданием статуи их матери, принцессы Дианы. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей Кенсингтонского дворца.

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