Аналитики назвали самые бедные страны в Европе

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Аналитики назвали самые бедные страны в Европе

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Первое место в этом списке занимает Украина, где средний заработок человека после налогообложения составляет 190 евро.

Аналитический центр Texty.org.ua изучил, в какой стране Европы люди получают самые маленькие зарплаты после выплаты налогов. Оказалось, что лидером в этом списке стала Украина, житель которой зарабатывает 190 евро.

На второй строчке расположилась Молдавия, где зарплата 216 евро, замыкает тройку бедняков Азербайджан — работающий человек там может рассчитывать на 232 евро.

Россияне зарабатывают в среднем 474 евро, и в данном списке РФ опережает 10 стран Европы. Кроме Украины, Молдавии и Азербайджана, Россия стоит выше Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана, Албании, Македонии и Сербии.

Что касается самых богатых по уровню зарплаты государств, лучше всего с этим обстоят дела в Швейцарии (4421 евро). Следом за ней следует Исландия (3440 евро) и Норвегия, жители которой получают в среднем 3405 евро.

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