Доклад: Россия в случае войны может разгромить США

Такую же возможность американские аналитики допускают и в отношении Китая, но также с оговорками.

Американский исследовательский центр RAND обнародовал доклад, авторы которого допускают, что в случае войны Россия или Китай могут нанести поражение Соединённым Штатам Америки. Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что развитие российских и китайских вооружённых сил может позволить им одержать верх в определённых ситуациях. Так, по темпам модернизации они опережают армию США.

— Говоря прямо, указанные в этом докладе оценки показывают, что армия США может, при правдоподобных допущениях, проиграть следующую войну... несмотря на то что она превосходит Китайские вооружённые силы в соотношении 2,7 к 1 и российские — 6 к 1, — пишут аналитики RAND. — Нашей нации нужно что-то лучше этого.

Также эксперты в очередной раз пришли к выводу, что НАТО не сможет что-то быстро противопоставить России в случае, если та предпримет операцию по захвату Прибалтики.