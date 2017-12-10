Дарили "Коровку" и сувениры. В Нью-Йорке прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек

В этом году в США впервые шествия главных героев русской новогодней сказки состоятся сразу в нескольких городах: нью-йоркскую эстафету примут Флорида, Филадельфия, Бостон, Сан-Франциско, Олбани, Детройт и Чикаго.

Более 100 Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие в шествии по центральным улицам Нью-Йорка, где делились праздничным настроением с местными жителями и туристами, сообщает ТАСС.

Главные новогодние персонажи организовали хоровод вокруг ёлки в Брайант-парке, а во время парада дарили прохожим конфеты "Мишка на севере", "Коровка" и различные сувениры с символикой России и Нового года, позируя камерам местных жителей и туристов.

Правда, как отметил координатор этой акции, президент общества "Русская молодёжь Америки", часто американцы принимали Деда Мороза за Санта-Клауса, им приходилось объяснять, что помощницей у него выступает Снегурочка, а не эльфы.

Также в текущем году парад героев новогодней сказки впервые в США будет проходить не только в Нью-Йорке, но и в городах штата Флорида, в Филадельфии, Бостоне, Сан-Франциско, Олбани, Детройте и Чикаго.