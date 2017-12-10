Обидевший трансгендера учитель подал в суд на школу

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Обидевший трансгендера учитель подал в суд на школу

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Фото: © dailymail.co.uk

По мнению британского педагога, он оказался жертвой из-за своих христианских убеждений.

В Великобритании 27-летний школьный учитель математики Джошуа Сатклифф, которого отстранили от работы за то, что он случайно назвал трансгендера девушкой, подал в суд на учебное учреждение Оксфордшира . Об этом сообщает Daily Mail.

После жалобы матери трансгендера педагога признали виновным в дискриминации и не позволили больше преподавать в школе. То, что Сатклифф является религиозным человеком, руководство посчитало чуть ли не отягчающим обстоятельством при инциденте.

Шокированный своим отстранением от педагогической деятельности учитель математики решил искать правду в суде. По мнению Сатклиффа, он стал жертвой из-за своих христианских взглядов.

Руководство школы отказалось комментировать этот инцидент, заявив, что дисциплинарные вопросы остаются внутренним делом учебного учреждения. История отстранения математика от работы вызвала возмущение в британском обществе.

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