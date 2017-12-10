В США хирурги извлекли из собаки 21 детскую соску

Во время операции по удалению предмета из желудка животного врачи обнаружили ещё 20 сосок внутри собаки.

Ветеринары города Эдмонд в американском штате Оклахома провели операцию по извлечению их желудка собаки 21 детской соски. Об этом сообщает телеканал Oklahoma's News.

Как отметил врач местной ветклиники, это было самая захватывающая и самая необычная операция, которая проводилась в учреждении.

Как стало известно, у хозяев собаки есть маленький ребёнок. Однако вскоре молодые родители стали замечать, что у малыша пропадают пустышки. Одну из пропаж обнаружила бабушка, когда поймала пса в момент "ограбления".

Позже хозяева животного обратили внимание, что собаке стало плохо. У неё ухудшился аппетит, и её начало рвать. Во время одного из приступов питомца вырвало пропавшей детской соской. Пара тут же обратилась к ветеринарам. Однако во время операции по удалению предмета, врачи обнаружили ещё 20 детских пустышек.

После успешной операции медики заверили хозяев собаки, что она чувствует себя хорошо и скоро поправится.