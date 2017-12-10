В Алма-Ате пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Пассажирский лайнер авиакомпании Air Astana, который выполнял рейс по маршруту Алма-Ата — Бангкок 10 декабря, во время руления перед взлётом выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщили представители авиакомпании.

Инцидент произошёл "из-за невозможности остановить лайнер в пределах ВПП торможением колёс по причине неудовлетворительного сцепления их с поверхностью".

— Тормозная система самолёта находится в исправном состоянии. Самолёт был отбуксирован на стоянку специальной техникой, — отметили в компании.

Начато расследование причин произошедшего. Самолёт заменили, всех пассажиров отправили в Бангкок.