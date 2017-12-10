Губернатор Калифорнии назвал новой нормой пожары в штате

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Губернатор Калифорнии назвал новой нормой пожары в штате

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Фото: twitter.com

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун сообщил, что лесные пожары зимой стали "новой нормой" для штата, передаёт Associated Press.

Как отметил губернатор, в результате засухи и изменений климата в штате установилась "новая реальность", в которой жизни людей и их собственность всё время под угрозой пожаров.

Как отметил губернатор, неутихающий ветер и низкая влажность могут привести к тому, что пожары будут тушить и в рождественские праздники. Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии.

В результате разгула стихии огнём было охвачено более 585,3 квадратных километра. Пламя уничтожило 1010 домов и построек, огонь может охватить ещё 25 тысяч объектов.

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