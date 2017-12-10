КНДР сочтёт объявлением войны морскую блокаду со стороны США и союзников

Ранее в Госдепе заявили о планах ввести дополнительные меры для международного перехвата "подозрительных судов" Северной Кореи.

Северная Корея расценит возможную морскую блокаду со стороны США и ближайших союзников как прямое объявление войны, сообщает издание "Нодон синмун".

— Мы будем рассматривать морскую блокаду Соединёнными Штатами и её последователями как акт агрессии против суверенитета и достоинства нашей республики, — отмечается в сообщении.

В Пхеньяне отметили, что должны быть готовы к этому. Напомним, американская сторона заявила в конце ноября, что нужно вывести меры для международного перехвата подозрительных северокорейских судов на новый уровень.