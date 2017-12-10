Сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в центре Москвы

Сообщение о возгорании поступило сегодня рано утром. Сведений о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в центре Москвы и спасли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

— 10 декабря 2017 года в 07:33 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Соймоновский проезд, 5, — сообщили в пресс-службе.

Пожар, начавшийся в квартире на втором этаже жилого дома, был ликвидирован в 08:07.

Как отметили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало. В связи с инцидентом проводится проверка.