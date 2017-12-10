Уральский художник подшутил над Волочковой после публикации её секс-фото

Уральский художник Виктор Давыдов опубликовал на своей странице в "Инстаграме" снимок картины "Шпагатная фабрика имени Волочковой". Само полотно размером 50х70.

Ранее интим-фото балерины утекли в Сеть. Главная интрига заключалась в том, кто партнёр балерины. Изначально бизнесмен Чермен Дзотов заявил, что сожалеет о появлении снимков в Сети и, как предполагалось, на фото изображен он. Однако после бизнесмен сообщил, что ошибся, а на снимках якобы другой мужчина. Сама же Волочкова настаивает, что на фото именно Дзотов.

К скандалу также подключился секс-тренер Алекс Лесли. Он сказал, что сам опубликовал снимки балерины и Дзотова.