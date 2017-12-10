Певец Крис Ри госпитализирован после падения на концерте

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Певец Крис Ри госпитализирован после падения на концерте

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Фото: instagram.com/chrisreamusic

Исполнитель во время выступления в концертном зале New Theatre Oxford схватился за микрофон и упал на пол.

Британский блюзовый певец и гитарист Крис Ри упал во время выступления в концертном зале New Theatre Oxford, сообщает The Guardian.

По словам зрителей, в какой-то момент исполнитель внезапно схватился за микрофон и упал на пол. Медики госпитализировали Криса Ри, его состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что Крис Ри выпустил свой дебютный альбом Whatever Happened to Benny Santini и первый же сингл Fool в 1987 году. Мировую популярность он завоевал благодаря дискам The Road to Hell 1989 года, а также Auberge 1991 года. Всего на счету музыканта два десятка сборников.

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