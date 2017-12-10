В Москве ожидается аномально тёплый декабрь

Отмечается, что на следующей неделе температура воздуха будет превышать норму на 4–6 градусов.

В декабре температура воздуха в столице будет выше обычного, сообщает портал "Метеоновости". По данным специалистов центра "Фобос", в текущем месяце дневная температура ожидается от –8 до +3 градусов.

— На предстоящей неделе в Москве оттепельно и сыро, а средняя температура воздуха будет превышать норму на четыре-шесть градусов, да и весь декабрь ожидается теплее обычного, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, москвичам пообещали тёплую погоду на следующей неделе. Сегодня в столице также ожидается потепление.