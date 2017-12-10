Рестайлинговый спорткар Alfa Romeo 4C представят в 2018 году

Автомобиль дебютирует с обновлённым дизайном и другим рулевым управлением и подвеской.

В 2018 году дебютирует обновлённый Alfa Romeo 4 C. Над созданием автомобиля трудятся представители компаний Alfa Romeo и Fiat Chrysler Automobiles.

Сообщается, что будет разработан новый дизайн автомобиля и полностью заменено рулевое управление и подвеска. Также отмечается, что на рестайлинговой версии установят другой двигатель, который заменит 1,75-литровый четырёхцилиндровый с турбонаддувом мощностью 237 л.с. Автомобиль развивает 100 км/ч за 4,1 секунды.

Информации о том, каким именно мотором оснастят модель, на данный момент нет.

Ранее Лайф сообщал, что Alfa Romeo, Ferrari и Maserati лишатся ручной коробки передач.