Рестайлинговый спорткар Alfa Romeo 4C представят в 2018 году

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Рестайлинговый спорткар Alfa Romeo 4C представят в 2018 году

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Alfa Romeo 4C. Фото: © Flickr/Cyril Attias

Автомобиль дебютирует с обновлённым дизайном и другим рулевым управлением и подвеской.

В 2018 году дебютирует обновлённый Alfa Romeo 4 C. Над созданием автомобиля трудятся представители компаний Alfa Romeo и Fiat Chrysler Automobiles.

Сообщается, что будет разработан новый дизайн автомобиля и полностью заменено рулевое управление и подвеска. Также отмечается, что на рестайлинговой версии установят другой двигатель, который заменит 1,75-литровый четырёхцилиндровый с турбонаддувом мощностью 237 л.с. Автомобиль развивает 100 км/ч за 4,1 секунды.

Информации о том, каким именно мотором оснастят модель, на данный момент нет.

Ранее Лайф сообщал, что Alfa Romeo, Ferrari и Maserati лишатся ручной коробки передач.

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