Медики выяснили, где в России чаще всего заболевают шизофренией

Ранее сообщалось, что от депрессии больше всего страдают жители Сибирского федерального округа.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского заявили, что чаще всего шизофренией страдают жители Центрального федерального округа.

По информации экспертов, за 2016 год в ЦФО на 100 тысяч населения приходится 370,9 больных шизофренией, сообщает RT. Далее расположились Уральский федеральный округ и Сибирь.

Реже всего данным заболеванием страдают жители Северного Кавказа (288) и Южного федерального округа (299,2). При этом, по словам экспертов, с 2012 по 2016 год число больных снизилось на 1,1%. От чего именно зависит такой показатель, учёные пока не могут объяснить.