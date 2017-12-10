Около Посольства США в Джакарте проходят протесты из-за решения по Иерусалиму

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Около Посольства США в Джакарте проходят протесты из-за решения по Иерусалиму

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Фото: ©REUTERS/Darren Whiteside

По данным правоохранительных органов, в акции принимает участие порядка шести тысяч человек.

Порядка шести тысяч человек собрались на акцию протеста около Посольства США в столице Индонезии Джакарте против решения Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Как сообщает газета The Straits Times, ещё одна группа людей собралась в центре главной улицы центральной Джакарты.

Отмечается, что масштабную акцию протеста у диппредставительства организовала Партия процветания и справедливости Индонезии (PKS). Люди держат индонезийские и палестинские флаги и плакаты с призывом "освободить Палестину".

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп принял решение перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало волну критики по всему миру. Беспокойство в связи с данной инициативой выразили, в том числе Москва и Евросоюз. Ранее Лайф писал о том, что Лига арабских государств потребовала отмены решения Трампа по Иерусалиму.

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