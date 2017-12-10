Выпущенная из сектора Газа ракета попала в детский сад на юге Израиля

По данным армии обороны страны, это "доказательство ещё одной попытки причинить вред мирным жителям".

Одна из ракет, выпущенных с территории сектора Газа по приграничному израильскому городу Сдерот, попала в здание детского сада. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" официальный представитель полиции города Мики Розенфельд.

По его данным, снаряд на территории детского сада на юге Израиля обнаружили сапёры. Размер ущерба, причинённого зданию дошкольного детского учреждения, уточняется.

Police sappers find rocket fired from Gaza over weekend that struck the city of #Sderot & landed in a kindergarten area. Damage caused. pic.twitter.com/vBcGlHzfUx — Micky Rosenfeld (@MickyRosenfeld) 9 декабря 2017 г.

Вечером в пятницу, 8 декабря, в израильском городе Сдерот взорвалась ракета, выпущенная с территории сектора Газа. В ответ на это армия обороны Израиля нанесла удар по четырём целям ХАМАС — двум оружейным мастерским, складу вооружений и тренировочному лагерю.

Бомбардировка произошла в день массовых палестинских протестов, которые начались из-за того, что Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также решил перенести туда американское посольство.