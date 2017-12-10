Выпущенная из сектора Газа ракета попала в детский сад на юге Израиля

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Выпущенная из сектора Газа ракета попала в детский сад на юге Израиля

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По данным армии обороны страны, это "доказательство ещё одной попытки причинить вред мирным жителям".

Одна из ракет, выпущенных с территории сектора Газа по приграничному израильскому городу Сдерот, попала в здание детского сада. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" официальный представитель полиции города Мики Розенфельд.

По его данным, снаряд на территории детского сада на юге Израиля обнаружили сапёры. Размер ущерба, причинённого зданию дошкольного детского учреждения, уточняется.

Вечером в пятницу, 8 декабря, в израильском городе Сдерот взорвалась ракета, выпущенная с территории сектора Газа. В ответ на это армия обороны Израиля нанесла удар по четырём целям ХАМАС — двум оружейным мастерским, складу вооружений и тренировочному лагерю.

Бомбардировка произошла в день массовых палестинских протестов, которые начались из-за того, что Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также решил перенести туда американское посольство.

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