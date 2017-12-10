Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области

Наиболее вероятная причина произошедшего — перегрузка электросети из-за нарушения правил эксплуатации.

В результате пожара в дачном доме в садоводстве "Архиереевка-3" Усольского района Иркутской области погибло пять человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

— По словам соседей, в доме находились четверо взрослых и ребёнок. К хозяевам дачного дома — семейной паре — накануне приехали взрослые дети с ребёнком и остались на ночь. Под утро соседи заметили пламя и позвонили в пожарную охрану, — говорится в сообщении. Как отмечается в пресс-службе ведомства, к прибытию пожарных одноэтажный дом был охвачен огнём и уже обрушились конструкции.

На данный момент проводятся следственно-оперативные действия и экспертизы. Наиболее вероятная причина произошедшего — перегрузка электросети из-за неправильного пользования.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в Свердловской области погибло трое детей.