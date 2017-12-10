Конституцию никогда не читали около 40% россиян

По словам специалистов, довольно хорошо содержание основного закона помнят лишь 11%.

Порядка 66% россиян в курсе, что 12 декабря отмечается День Конституции России, но этот показатель в последнее время снизился. Так, если в 2015 году о празднике знали 76% россиян, то уже к 2016-му — 70%.

По словам социологов, в этом году самый низкий с 2010 года процент тех, кто знает о Дне Конституции. При этом не знают, какой праздник 12 декабря, 32% участников опроса. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на специалистов "Левада-центра", опрос проводился 24–28 ноября среди 1600 человек от 18 лет в 137 населённых пунктах 48 регионов России.

Как заявили 37% респондентов, Конституцию они никогда не читали, 27% — читали, но ничего не помнят, почти столько же (25%) довольно плохо помнят. Довольно хорошо помнят содержание основного закона лишь 11% участников опроса.