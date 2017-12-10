В Европарламенте обеспокоены "милитаризацией" Калининграда и Крыма

В частности, в докладе гендиректора ЕП по внешней политике говорится о риске "нежелательной и неконтролируемой эскалации" в этих регионах.

ЕС и НАТО столкнулись с "ростом сложности и неопределённости" на своих восточных и юго-восточных границах. Об этом говорится в докладе гендиректора Европарламента по внешней политике, который выразил обеспокоенность "милитаризацией" Калининграда и Крыма.

Причиной сложившейся ситуации, согласно документу, являются "действия России в регионах Балтийского и Чёрного морей", которая якобы пытается перестроить порядки безопасности в регионах и, в частности, запугать с помощью Калининградской области страны Балтии. Одновременно с тем, по мнению авторов документа, Москва пытается использовать Крым в качестве "бастиона противодействия" на Чёрном море.

— Действия Кремля в обоих регионах содержат признаки следования схожим политическим и тактическим замыслам. Главным образом речь идёт о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС, — приводит цитату из доклада RT.

Отмечается, что перспектива полномасштабной войны в этих регионах маловероятна, но существует риск "нежелательной и неконтролируемой эскалации".