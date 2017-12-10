Американка пыталась дымом отравить клопов, но в итоге сожгла дом

Огонь уничтожил почти всё здание, где проживало несколько семей — ущерб оценивается в 250 тысяч долларов.

На юго-западе американского штата Огайо сгорел дом, в котором проживало несколько семей, в результате того, что женщина пыталась самостоятельно избавиться клопов. О происшествии сообщает CBS News.

По данным издания, в результате пожара, который вспыхнул в пятницу вечером в городе Цинциннати, трое человек пострадали от ингаляции дымом и ещё десять остались без крова — огонь уничтожил почти всё здание, состоящие из пяти жилых блоков.

Как сообщается, ущерб от пожара оценивается в 250 тысяч долларов. Временное жильё для пострадавших семи взрослых и трёх детей предоставило местное отделение Красного креста.

Отмечается, что жизни пострадавшим больше ничего не угрожает.