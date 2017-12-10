В Новосибирске годовалый малыш запер маму на балконе в мороз

Спасатели освободили женщину, спустившись к ней по пожарной лестнице из квартиры соседей.

В Кировском районе Новосибирска годовалый ребёнок закрыл дверь на балкон, когда там в одной толстовке находилась его мать, сообщает группа спасателей МАСС (Муниципальная аварийная спасательная служба) на странице в соцсети "ВКонтакте".

Женщина простояла при температуре –5...–7 °С примерно 40 минут, пока её не увидели соседи и не вызвали спасателей, которые разблокировали балкон, спустившись от соседей по пожарной лестнице, сообщают местные СМИ. Мать ребёнка от госпитализации отказалась.