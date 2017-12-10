В Индии полицейский расстрелял четверых сослуживцев

Согласно предварительным данным, беспорядочная стрельба велась из винтовки после того, как правоохранитель повздорил с сослуживцем.

Сотрудник Центральных сил резервной индийской полиции открыл огонь по сослуживцам в штате Чхаттисгарх. Как сообщает Indian Express, жертвами стали четыре человека.

По информации издания, правоохранитель по имени Сант Сумар стал ссориться со своим коллегой в округе Биджапур, где дислоцирован 168-й батальон ЦРСП. После этого он вооружился винтовкой и начал стрелять по сослуживцам. Вскоре мужчину задержали.

— Четыре человека погибли, ещё одному нашему сотруднику пуля попала в ребро. Все они были эвакуированы на вертолёте, — сообщили правоохранители.

Более аподробно обстоятельства произошедшего устанавливаются. Местные власти начали расследование.