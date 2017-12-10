Из-за снегопада грузовикам запретили въезд во Владивосток и Артём

Также в связи с аномальными погодными условиями местных жителей попросили отказаться от передвижения на личных автомобилях.

Из-за сильного снегопада запрещён въезд большегрузного автотранспорта в Приморье — города Артём и Владивосток. Кроме того, перекрыто движение на объездной автомобильной трассе Седанка — бухта Патрокл, об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД УМВД РФ.

— На дорогах наблюдается снежный накат и гололёдные явления, затруднено движение на спусках и подъёмах, — говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями на усиленный режим работы переведён личный состав Госавтоинспекции городов, а горожан попросили не препятствовать работе снегоуборочной техники и пока не пользоваться личными автомобилями.

Согласно последним данным, на 11:00 по мск введённые ограничения на движение в Приморье уже сняты — въезд для большегрузов открыт, движение на трассе запущено, сообщил РИА "Новости" представитель краевого УГИБДД УМВД РФ.