"Под хруст купюр". На сколько подорожало новогоднее выступление Бузовой

Ранее сообщалось, что исполнительница готова спеть свои хиты за полтора миллиона рублей. Теперь дороже.

Певица и ведущая Ольга Бузова подняла цены на своё выступление на новогодних корпоративах. Теперь услышать "Под звуки поцелуев" и другие её песни можно не дешевле, чем за два с половиной миллиона рублей, сообщает Cosmo.

Ещё месяц назад, в ноябре, Бузова была готова вести праздник за полтора миллиона рублей. Спеть же она согласилась бы за 850 тысяч. Об этом сообщал её директор Арам Арчер. По его словам "в подарок" к основной программе ведущей все равно прилагаются 2–3 песни.