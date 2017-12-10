При пожаре в Тверской области погибло три человека

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При пожаре в Тверской области погибло три человека

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Сообщается, что возгорание произошло в частном жилом доме на площади 130 квадратных метров.

Взрослый и двое детей погибли при пожаре в Сонковском районе Тверской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

— На месте пожара в частном жилом доме в населённом пункте Фёдоровское обнаружены тела трёх погибших, в том числе двух детей в возрасте четырёх и семи лет, — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что пожар произошёл на площади в 130 кв/м, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в дачном доме в Иркутской области погибло пять человек.

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