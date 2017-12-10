Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли для реабилитации в Россию

В автокатастрофу на юге Франции по дороге в Марсель семья режиссёра попала 12 октября 2013 года.

Егор Кончаловский рассказал, что его младшую сестру, 18-летнюю Марию, дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, привезли в Россию, где ей предстоит "долгая и тяжёлая реабилитация", сообщает портал "Дни.ру".

Напомним, семья Андрея Кончаловского попала в автокатастрофу по пути в Марсель 12 октября 2013 года. Автомобиль режиссёра на большой скорости выехал на встречную полосу. В результате Мария получила травму головы. Девочке сделали операцию, а после ввели в искусственную кому.

— Конечно, это будет долгая и тяжёлая реабилитация, чем она закончится — неизвестно. Дай бог, чтобы всё пошло по наилучшему сценарию. Конечно, всё это очень печально. Машка — чудесная девочка совершенно, — рассказал Егор Кончаловский в эфире "Россия 1".