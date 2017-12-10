Актриса Елена Захарова родила дочь

Читайте также

Актриса Елена Захарова родила дочь

925

Елена Захарова. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Она поблагодарила всех, кто "верил и молился" за неё, и сообщила, что очень счастлива.

Российская актриса Елена Захарова стала матерью.

— Это правда, у меня родилась дочь. Я очень счастлива! Спасибо всем, кто верил и молился за меня, — рассказала артистка в интервью журналу Hello.ru. Имя девочки пока не сообщается.

Также Захарова поделилась с журналистами, что девочка хорошо себя чувствует и у неё прекрасный аппетит. При этом она отметила, что собирается как можно дольше оставаться в отпуске по уходу за ребёнком и не выходит на работу сразу, "как это сейчас модно у знаменитостей".

Напомним, в феврале 2011-го у Елены Захаровой родилась первая дочь, Анна-Мария, однако она умерла в возрасте восьми месяцев из-за острой вирусной инфекции.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!