Актриса Елена Захарова родила дочь

Она поблагодарила всех, кто "верил и молился" за неё, и сообщила, что очень счастлива.

Российская актриса Елена Захарова стала матерью.

— Это правда, у меня родилась дочь. Я очень счастлива! Спасибо всем, кто верил и молился за меня, — рассказала артистка в интервью журналу Hello.ru. Имя девочки пока не сообщается.

Также Захарова поделилась с журналистами, что девочка хорошо себя чувствует и у неё прекрасный аппетит. При этом она отметила, что собирается как можно дольше оставаться в отпуске по уходу за ребёнком и не выходит на работу сразу, "как это сейчас модно у знаменитостей".

Напомним, в феврале 2011-го у Елены Захаровой родилась первая дочь, Анна-Мария, однако она умерла в возрасте восьми месяцев из-за острой вирусной инфекции.