Строителям Восточного обещают до конца года выплатить долги по зарплате

По данным начальника управления занятости населения Амурской области, деньги ждёт 1221 человек.

До конца года строителям космодрома Восточный обещают выплатить задолженность по зарплатам, которая составляет более 44 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.

— ФГУП "Главное военно-строительное управление № 6" (ГВСУ № 6) и ФГУП "Главное военно-строительное управление № 12", полное погашение задолженности по заработной плате в филиалах ФГУП "ГВСУ №6", осуществляющих строительство на территории космодрома Восточный, запланировано до 31 декабря этого года, в ФГУП "Главное военно-строительное управление №12" — до 15 декабря, — сказала Дуленова в комментарии РИА "Новости".

Она отметила, что на начало декабря 2017 года текущая задолженность в организациях космодрома Восточный сократилась на 112,5 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом, но несмотря на это деньги ещё ждут 1221 человек.

— На 8 декабря в полном объёме погашена задолженность по заработной плате перед работниками ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" Министерства обороны РФ, занятых на строительстве Восточного. Долг составлял 6,3 миллиона рублей, — уточнила начальник управления занятости населения по Амурской области.

Ранее Лайф сообщал, что главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 700 сотрудникам ЗАО "Аэропорты мосты дороги" (АМД), работавшим на строительстве космодрома Восточный и неисполнению решения суда против гендиректора ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" (ГУ СДА) Минобороны России Александра Морина.

Морин более двух месяцев не выплачивал зарплаты сотрудникам ЗАО "АМД", с которым у ФГУП был заключён контракт на строительные работы на космодроме Восточный на сумму более 73 миллионов рублей.