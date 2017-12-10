В Петербурге пройдёт фестиваль "Цирк в ритме джаза"

Читайте также

В Петербурге пройдёт фестиваль "Цирк в ритме джаза"

1

Фото: ©Фестиваль "Цирк в ритме джаза"/Timepad

По данным организаторов, особенность этого мероприятия в том, что все цирковые номера будут выполняться под звуки джазовых композиций.

В воскресенье, 10 декабря, в Санкт-Петербурге в пространстве "Ткачи" пройдёт фестиваль "Цирк в ритме джаза", сообщает городской комитет по культуре.

По данным ведомства, на фестивале выступит участница "Голос-5" Оля Абдуллина, а также "Лицедеи" со специальной джазовой программой.

Отмечается, что цирковые номера артисты будут выполнять под аккомпанемент джазовых композиций разных времен.

На сайте-приглашении организаторы отмечают, что программа мероприятия актуальна как для детей, так и для взрослых.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!