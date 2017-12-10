В Петербурге пройдёт фестиваль "Цирк в ритме джаза"

В воскресенье, 10 декабря, в Санкт-Петербурге в пространстве "Ткачи" пройдёт фестиваль "Цирк в ритме джаза", сообщает городской комитет по культуре.
По данным ведомства, на фестивале выступит участница "Голос-5" Оля Абдуллина, а также "Лицедеи" со специальной джазовой программой.
Отмечается, что цирковые номера артисты будут выполнять под аккомпанемент джазовых композиций разных времен.
На сайте-приглашении организаторы отмечают, что программа мероприятия актуальна как для детей, так и для взрослых.
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