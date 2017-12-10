На Украине назвали призвали "раздробить Россию на части"

Замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил о необходимости "раздробить Россию на части". Об этом он написал во время чата в издании "Главред", отвечая на вопрос о том, как будут развиваться российско-украинские отношения.

— Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части, — отметил Тука, добави, что не признаёт "тезисов о "братских народах", "братской любви" и прочих соплях о единых народах.

Отметим, Георгий Тука прославился благодаря скандалу вокруг созданного им сайта "Миротворец", на котором стали публиковать личные данные, адреса и телефоны журналистов, правозащитников и знаменитостей. Этим летом он пожелал, чтобы Россия прекратила своё существование как государство.

Как ранее писал Лайф, Тука пообещал "подложить информационную бомбу под москалей".