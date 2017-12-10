"Люди платят за Майдан". Пушков назвал главное достижение Порошенко

Ранее аналитики назвали Украину самой бедной страной Европы, так как её жители получают самые маленькие зарплаты.

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в "Твиттере" прокомментировал информацию о том, что аналитики признали Украину самой бедной страной Европы.

— Главное достижение Порошенко: превращение Украины в самую бедную страну Европы. ВВП снизился вдвое, средняя зарплата в 2,5 раза. Люди платят за Майдан, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что украинский аналитический центр Texty.org.ua назвал Украины самой бедной страной Европы, так её жители получают самые маленькие зарплаты после выплаты налогов — 190 евро.