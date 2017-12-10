Соратник Саакашвили призвал отдать на экспертизу запись разговора с Курченко

Давид Сакварелидзе уверен, что, если бы запись не была монтажом, её давно бы "крутил" генпрокурор Украины.

Соратник бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, Давид Сакварелидзе, заявил, что запись задержанного политика и бизнесмена Сергея Курченко нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США, сообщают украинские СМИ.

— Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а в международной в Британии и Америке. Давайте подождём и увидим, — заявил он.

Сакварелидзе уверен, что запись — не более, чем монтаж. По словам сторонника Саакашвили, в противном случае, генпрокурор Украины Юрий Луценко давно "крутил бы" её.

Ранее Генпрокуратура Украины, как сообщалось, обнародовала аудио разговора Курченко и Саакашвили, где они якобы договариваются о сотрудничестве. Ранее Лайф сообщал, что Саакашвили задержали 8 декабря и отправили в СИЗО. Сторона обвинения планирует ходатайствовать о его домашнем аресте. Бывшего губернатора Одесской области заподозрили в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.