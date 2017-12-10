Учёные заявили, что инопланетный вирус уничтожит Землю 23 декабря

Исследователи не сообщают о том, как именно смертоносный источник заболеваний будет распространяться.

Астрономы из Индии заявили, что 23 декабря наступит конец света, сообщает журнал Science.

Учёные из Дели считают, что в скором времени на Земле распространится вирус, который сможет уничтожить всё человечество буквально за считаные дни. Что именно станет его источником доподлинно неизвестно.

В исследовании отмечается, что не так давно индийские астрономы заметили космический объект, отсутствующий в базе NASA. Предполагается, что именно с него на нашу планету и попадёт смертельный вирус.

Ранее Лайф сообщал, что Стивен Хокинг предрёк конец света к 2600 году.