Depeche Mode продала рекордное количество билетов на концерты в 2017 году

С января по конец сентября группа в рамках масштабного тура Global Spirit реализовала 1,4 млн билетов на 47 концертов.

Британская электроник-рок-группа Depeche Mode стала мировым лидером по числу проданных билетов на концерты в 2017 году, сообщает The Times.

По данным издания, с января по конец сентября этого года коллектив в рамках масштабного тура Global Spirit продал 1,4 млн билетов на 47 концертов.

— Каждый раз, когда мы устраиваем тур, на наши концерты приходит всё больше людей. Это невероятно на нынешнем этапе нашей карьеры, — сказал 56-летний гитарист, клавишник и один из авторов песен группы Мартин Гор.

Отмечается, что с такими показателями Depeche Mode опередила молодых исполнителей, которые занимают первые строчки в чартах по популярности. Так, один из самых популярных в мире поп-музыкантов — 26-летний Эд Ширан — за это же время продал 1,25 млн билетов, 23-летний Джастин Бибер — 1 млн билетов.

Тур Global Spirit стартовал 5 мая 2017 года и продлится до 25 июля 2018 года. За это время группа даст в общей сложности почти 120 концертов.

Напомним, что 14 и 15 июля Depeche Mode дала концерты в Санкт-Петербурге и Москве, собрав на каждой из площадок более 25 тысяч поклонников.